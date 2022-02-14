BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in her iki bakana da Ukrayna ve çevresinde artan gerginliğe dair endişelerini ilettiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in Lavrov ile Ukrayna krizinin yanı sıra Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldığını söyledi.