BM Genel Sekreteri Guterres, Olaf Scholz ve Josep Borrell ile Ukrayna'yı görüştü
AA - Betül Yürük - Güncel
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ukrayna krizini görüştü.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklama göre, Guterres, Scholz ve Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı önlemeye yönelik çabaları ele aldı.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Betül Yürük - Güncel