BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya'da SARS karşıtı gösterilere yönelik saldırıları kınadı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya'da SARS karşıtı gösterilere yönelik saldırıları kınadı

21.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:58
BM Genel Sekreteri Guterres, Nijerya'da SARS karşıtı gösterilere yönelik saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protestolarda göstericilere yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protestolarda göstericilere yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Guterres, yazılı açıklamasında, Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde dün protestoculara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Göstericilere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısı yapan Guterres, hükümetin bu olayları araştırmasını ve faillerin bulunmasını istedi.

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaşanan şiddet olayları nedeniyle halkı sükunete çağırdı.

Lagos eyaletinde dün protestoculara yapılan saldırıda can kayıpları yaşanırken 30 kişi de yaralanmıştı

Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Edo eyaletinde de dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, pazartesi günü erken saatlerde farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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