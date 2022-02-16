BM Genel Sekreteri Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak
AA, Betül Yürük - Güncel
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in 18-20 Şubat'ta Münih'te yapılacak konferansa katılmak üzere Almanya'ya gideceğini söyledi.
Dujarric, Genel Sekreter'in konferansta artan küresel krizler karşısında uluslararası iş birliği mesajı vereceğini ve ikili görüşmeler yapacağını ifade etti.
AA / Betül Yürük - Güncel