BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan için 2022 seçimlerinin "kilit rol oynadığını" söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres, resmi ziyaret için geldiği Lübnan'da, ülkede 2022'de yapılacak seçimlerin kilit rol oynadığını ve yüksek katılım gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, başkent Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Avn ile daha sonra ortak basın toplantısında konuşan Guterres, bir kez daha Lübnan'da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'na, BM'nin Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirten mesaj ile geldiğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Ekonomik kriz nedeniyle son 2 yıldır zor bir süreçten geçen Lübnan'da, Mart 2022'de yapılacak genel seçimlere değinen Guterres, "Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler kilit olacak. Ülkenin nasıl ilerleyeceğine karar verilmesi için Lübnan halkı yüksek bir katılım göstermeli." dedi.

Lübnan'ın güvenliği için güvenlik kurumlarına ve orduya uluslararası desteğin önemine de vurgu yapan Guterres, BM üyesi tüm ülkelere yardımlarını artırma çağrısında bulundu.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da Guterres ile Suriyeli mültecilerin durumunu masaya yatırdıklarını söyledi.

Avn, Guterres'in de 10 yıldan uzun bir süredir devam eden kriz nedeniyle yerinden olan mültecilerin durumuna yeni bir formülün bulunmasında hemfikir olduğunu kaydetti.

Özellikle mevcut durumda mültecilerin ağır bir yük haline geldiğini aktaran Avn, evlerinden olanların güvenli bir şekilde vatanlarına dönmeye teşvik edilmesi için uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve ardından 4 Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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