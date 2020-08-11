BM Genel Sekreteri Guterres: "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz"
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz.

BM Genel Sekreteri Guterres:
11.08.2020 01:03 | Son Güncelleme: 11.08.2020 01:44

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Guterres, katıldığı bir brifingdeki konuşmasında, Beyrut'taki patlamanın, Lübnan'ın halihazırda ekonomik zorluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşadığı bir dönemde meydana geldiğini vurguladı.

Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayan Antonio Guterres, "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Guterres, uluslararası toplumu Lübnan halkına desteği artırmaya davet ederek, BM'nin de tüm alanlarda bu ülkeye destek verdiğini vurguladı.

"Reform" çağrısı

Lübnan'da yaşanan protestolara da dikkati çeken BM Genel Sekreteri Guterres, "Böylesine bir hem acı hem de uzayan bir hayal kırıklığı döneminde, Lübnan halkının öfkesi elle tutulur şekilde açıktır. Lübnan halkının sesi duyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedeninin belirlenmesine ve sorumlularından hesap sorulması için güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Lübnan halkının taleplerinin daha uzun vadede karşılanması için reformların uygulanması da önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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