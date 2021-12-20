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BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da

AA - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin bir araya gelmesi İkili ve heyetler arası görüşmeden detaylar BEYRUT - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin bir araya gelmesi

İkili ve heyetler arası görüşmeden detaylar BEYRUT - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da

AA - Son Dakika Haberleri

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