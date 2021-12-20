BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da

BM Genel Sekreteri Guterres ve Lübnan Başbakanı Mikati'nin bir araya gelmesi

İkili ve heyetler arası görüşmeden detaylar BEYRUT - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ziyareti kapsamında, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.