BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü
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BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomik krizle boğuşan Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile telefonda görüştü
24.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 00:34

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomik krizle boğuşan Lübnan ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkedeki ekonomik kriz ele alındı.

BM Genel Sekreteri, Lübnan'ın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı bu zor dönemi atlatması için BM'nin destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn da ülkesindeki ekonomik krizi aşacak çalışmalar yürütülmesinin kaçınılmazlığına dikkati çekti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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