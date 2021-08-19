BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
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BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım." dedi.

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil." yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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