BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı

05.02.2021 23:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:48
BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da seçimlere kadar yeni geçici hükümetin belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek tüm Libyalı taraflara ve uluslararası aktörlere seçim sonucuna saygı duyulması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da seçimlere kadar yeni geçici hükümetin belirlenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek tüm Libyalı taraflara ve uluslararası aktörlere seçim sonucuna saygı duyulması çağrısı yaptı.

Libya'da geçici hükümetin belirlenmesi için yapılan oylamanın tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Guterres, geçici hükümetin yeni üyelerini tebrik etti.

Bu sürecin Libya'daki tüm aktörler tarafından kabul edildiğine dikkati çeken Guterres, tüm tarafların "şeffaf ve kapsayıcı" bir şekilde yürütülen bu sürece ve seçim sonuçlarına saygı duyması, Libya'da barışın sağlanması için yeni geçici yönetimle iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

BM öncülüğünde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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