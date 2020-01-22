BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli
Haberler » Dünya » BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli - Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.

22.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:17
BM Genel Sekreteri Guterres: Libya'da ateşkes siyasi sürece dönüşmeli

(BM) Genel Sekreteri , 'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.


Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda Berlin'deki Libya Konferansı hakkında bilgilendirdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri