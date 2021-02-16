BM Genel Sekreteri Guterres, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve Başbakanı ile görüştü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile ateşkesin uygulanması ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini görüştü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile ateşkesin uygulanması ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini görüştü.

BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Menfi ve Dibeybe ile telefonda görüştü ve kendilerini yeni görevlerine seçilmeleri münasebetiyle tebrik etti.

BM'nin yeni geçici yönetime 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler konusunda desteğini ileten Guterres, iki liderle ateşkesin uygulanması ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi konusunda mutabık kaldı.

Guterres ayrıca, BM'nin Libyalıların öncülüğündeki ateşkes denetleme mekanizmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Yeni yönetimin tüm Libyalıları temsil etmesi gerektiğinin önemine dikkati çeken Guterres, Başbakan Dibeybe'nin hükümetin yüzde 30'unu kadınların temsil edeceği yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük