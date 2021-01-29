BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 aşısı oldu
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 aşısı oldu

29.01.2021 02:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 02:50
BM Genel Sekreteri Guterres, Kovid-19 aşısı oldu

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

New York kentinin 65 yaş ve üstü kriterini karşılayan Guterres, etkili ve güvenli olduğunu göstermek için Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Guterres, "Bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığım için şanslı ve minnettarım. Herkesin aşıya erişimini sağlamamız gerek. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz tam anlamıyla güvende değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in aşı yaptırmak için randevu aldığını ve herkes gibi sırada beklediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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