BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı kutladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı yeni görevi nedeni ile kutladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı yeni görevi nedeni ile kutladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Kıbrıs Türk Toplumu liderliğine" seçilmesi dolayısı ile bir kutlama mesajı gönderdi. Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım Salı akşamı, gayri resmi bir toplantıda bir araya gelecek olmalarına da işaret ederek, "Bu toplantının verimli geçmesini" diledi.

Guterres, "Uygun bir zamanda, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM'nin katılacağı 5'li toplantıyı da Cumhurbaşkanı ile ele almak istediğini" kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı