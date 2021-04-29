BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık"
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi. Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: 'Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık'
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık'
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık'
BM Genel Sekreteri Guterres: 'Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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