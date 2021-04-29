BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık"
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi. Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı