BM Genel Sekreteri Guterres: "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık"

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.