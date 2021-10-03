BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart'ı önerdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart'ı önerdi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart'ı önerdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilciliği için taraflara Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı önerdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs özel temsilciliği için taraflara Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı önerdi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Guterres, Kıbrıslı taraflara, Kıbrıs özel temsilciliğine Elizabeth Spehar'ın yerini alması için Kanadalı diplomat Stewart'ı tavsiye etti.

Kıbrıslı tarafların bu isme onay vermesi durumunda Guterres'in Stewart'ı Kıbrıs Özel Temsilciliğine atama niyetini BM Güvenlik Konseyi'ne mektupla bildirmesi gerekecek.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmesinin ardından yeni özel temsilci ataması gündeme gelmişti.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ise petrol şirketi Royal Dutch Shell'in yönetim kuruluna atanması üzerine görevinden ayrıldı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya devam edecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Muslera Umut Meraş Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Colin Stewart'ı önerdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:45:20. #1.17#