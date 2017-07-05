BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Konferansı'na Katılacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'n yarın ki Kıbrıs Konferansı'na katılacağını bildirdi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekteri Antonio Guterres'n Cenevre'de düzenlenen yarın ki Kıbrıs Konferansı'na katılacağını bildirdi. Dujarric, "Genel Sekreter de müzakerelerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek İsviçre'ye gitmeye karar verdi" dedi.



Guterres, 28 Haziran'da İsviçre'nin Crans-Montana kentinde tekrar başlayan görüşmelere geçen hafta katılmış ve çözüm fırsatının değerlendirilmesini istemişti. Ardından KKTC'li diplomatlar, Guterres'in toplantıya geri dönme konusunda çağrıda bulunmuştu.



Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, Guterres'in toplantılara katılacağını belirterek, "Kendisi buradayken görüşmelerin çerçevesini belirlemiştik. Sürece önemli bir enerji getirmiştir. Varlığı önemlidir. Çünkü bu görüşmeler çok önemlidir. Bu son konferanstır" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK