BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
30.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:15
BM Genel Sekreteri Guterres, "Vergi mükelleflerinin parası fosil yakıtları sübvanse etmek ve yoğun karbon salınımı yapan endüstrileri kurtarmak için kullanılmamalı. Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "Vergi mükelleflerinin parası fosil yakıtları sübvanse etmek ve yoğun karbon salınımı yapan endüstrileri kurtarmak için kullanılmamalı. Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi." dedi.
Kaynak: Dunya.com