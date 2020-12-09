BM Genel Sekreteri Guterres: "Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım"
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Hiç tereddütsüz toplum önünde aşı yaptırırım"

09.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:46
BM Genel Sekreteri Guterres:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milllet (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hazır olduğunda kameralar karşısında hiç tereddütsüz yaptıracağını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya teşvik etti.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, tüm hızıyla artan aşı milliyetçiliğine karşı uyardı ve aşıya eşit erişim çağrısı yaptı.

"Aşı hazır olduğunda yaptırmak istiyorum ve hiç tereddütsüz toplum önünde aşı olurum." diyen Guterres, "Herkesi aşı olmaya teşvik ediyorum çünkü aşı sadece kendimize hizmet değil aynı zamanda her birimizin aşılanması topluma hizmet sağlar ve hastalığın yayılma riski ortadan kalkar. Aşı benim için ahlaki bir zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 22:46:35. #1.15#
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