BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi
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BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi
BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi
BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi
BM Genel Sekreteri Guterres, gayrıresmi Kıbrıs Konferansı öncesi taraflara resepsiyon verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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