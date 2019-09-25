BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

25.09.2019 01:28
BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.

Kaynak: AA
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