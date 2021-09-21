BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, 'Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması... - Haberler
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BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması...

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda,

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, "Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması gerekiyor. Uçurumun kenarındayız" dedi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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 BM Genel Sekreteri Guterres'ten liderlere 'tehlike çanları çalıyor, uyanma zamanı' uyarısı Açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres'ten liderlere "tehlike çanları çalıyor, uyanma zamanı" uyarısı Açıklaması
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Haber: BM Genel Sekreteri Guterres, dünya liderlerine pandemi ve iklim krizi konusunda, 'Tehlike çanlarını çalmak için buradayım. Dünyanın uyanması... - Haberler
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