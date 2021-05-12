BM Genel Sekreteri Guterres: "Doğu Kudüs ve Gazze'de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz"
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Doğu Kudüs ve Gazze'de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz"

BM Genel Sekreteri Guterres: 'Doğu Kudüs ve Gazze'de gerginliğin azaltılması yönündeki adımları destekliyoruz'
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz." dedi.

Guterres, resmi temas kapsamında bulunduğu başkent Moskova'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Guterres, uluslararası hukukun tüm devletler için geçerli olduğuna işaret etti.

Guterres, "Üyesi olan tüm ülkelerin BMGK'nin kararlarını uygulaması gerekiyor. BMGK'nin birliği, Orta Doğu, Afganistan, Libya, Yemen gibi meselelerin çözümü ile ilgili önemli araçtır. BMGK üye ülkelerinin, uluslararası hukukun üstünlük kazanması açısından bir araya gelmesi önemli." şeklinde konuştu.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çalışmalarını yeniden başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Guterres, Filistin meselesine ilişkin barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Mesele taraflarının arasında diyaloğun oluşturulması konusunda yardımcı olmaya hazırız. Gerginliğin azaltılması ve barış sürecinin yeniden başlatılması yönündeki tüm adımları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Gazze'de yaşanan son İsrail saldırılarının ardından Orta Doğu Dörtlüsü'nün toplanması gerektiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Bugün, bize göre en acil görevin Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve BM'nin oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'nden oluşan arabulucu ülkelerin bir toplantı gerçekleştirmesi noktasında ortak bir görüşe vardık. Orta Doğu Dörtlüsü'nün koordinatörü Guterres'e böyle bir toplantıyı mümkün olan en kısa süre içerisinde organize edeceğine güveniyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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