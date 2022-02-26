BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiy'e insani yardım sözü - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiy'e insani yardım sözü

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiy'e insani yardım sözü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdüreceğini vurguladı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, Guterres ile Zelenskiy'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Guterres'in, BM'nin Ukrayna'ya insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Guterres, Zelenskiy'i BM'nin salı günü Ukrayna'da insani yardım operasyonları için bir fon açacağı konusunda bilgilendirdi." ifadesine yer verildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Birleşmiş Milletler, Vladimir Zelenskiy, Antonio Guterres, Ukrayna, Güncel, Haberler

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