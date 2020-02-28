BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
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BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı

İdlib'de 33 Türk askerinin rejim güçleri tarafından şehit edilmesinin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes çağrısında bulundu.

28.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:20
BM Genel Sekreteri Guterres'den ateşkes çağrısı

'de 33 Türk askerinin rejim güçleri tarafından şehit edilmesinin ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes çağrısında bulundu.


Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından 'den açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumun endişe verici olduğuna vurgu yaparak, İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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