BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması

AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü.

Açıklamada "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti." ifadesi kullanıldı.

Guterres ve Erdoğan'ın görüşmede çatışmaya son vermek için devam eden farklı girişimleri, nükleer güvenlik ve çatışmanın küresel gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerini ele aldıkları belirtildi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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