BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 aşıları için küresel koordinasyon çağrısında bulundu
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BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 aşıları için küresel koordinasyon çağrısında bulundu

11.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:12
BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 aşıları için küresel koordinasyon çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgınına karşı verilen tepkiden yakınarak, aşılar konusunda küresel koordinasyon çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, korona virüs salgınına karşı verilen tepkiden yakınarak, aşılar konusunda küresel koordinasyon çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl düzenlenen Nobel Barış Ödülleri'ne video mesaj yöntemi ile katıldı. Guterres mesajında, dünyanın korona virüs salgını karşısında dünyanın "ortak bir düşmanla" karşı karşıya olduğunu ifade etti. "Ne yazık ki, hükümetler bu küresel tehdide ortak bir yanıt vermediler" ifadelerini kullanan Guterres, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlanan gerçekler ve bilimsel rehberliğin koordineli küresel eylemin temeli olması gerektiğini vurguladı. Guterres, "Ülkeler, bölgeler ve hatta şehirler, temel malzemeler ve ön saflarda çalışanlar için birbirleriyle yarışırken, salgına verilen yanıt parçalanmış ve kaotik oldu" ifadelerini kullanarak, "Küresel bir kamu yararı olması gereken Covid-19 aşılarına erişim için aynı şeyin olmasına izin veremeyiz" dedi.

Guterres, salgının dünyada daha fazla çok taraflılığa ve daha güçlü uluslararası kurumlara ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti. Küresel güç ilişkilerinde eşitsizlikler olduğuna dikkat çeken Guterres, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna dikkat çekti.

"Yetmiş yıldan fazla bir süre önce zirveye çıkan ülkeler reformları düşünmeyi reddettiler" diyen Guterres, Afrika ülkelerini ve gelişmekte olan ülkelere, dünyaya daha geniş anlamda bakmaya ve küresel karar almada daha güçlü bir sese sahip olmaya çağırdı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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