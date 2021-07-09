BM Genel Sekreteri Guterres, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması kararından memnun
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması kararından memnun

BM Genel Sekreteri Guterres, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bir yıl daha açık kalması kararından memnun
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki BM sınır ötesi mekanizmasını Cilvegözü Sınır Kapısı yoluyla genişletme kararını memnuniyetle karşılıyor. Sınır ötesi insani yardım, bölge ve ötesinde milyonlarca insan için bir yaşam çizgisi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihtiyaçların yapılan yardımlardan çok daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek "Ek geçişler ve genişletilmiş fonlarla, BM artan sayıda ihtiyaç sahibi insana yardım etmek için daha fazlasını yapabilir." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün Suriye'ye sınır ötesi yardımlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasının bir yıl daha uzatılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın engellemesi durumunda yarından itibaren kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyordu.

2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirilmiş, daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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