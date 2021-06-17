BM Genel Sekreteri Guterres, Biden ile Putin görüşmesinde alınan kararlardan memnun
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BM Genel Sekreteri Guterres, Biden ile Putin görüşmesinde alınan kararlardan memnun

BM Genel Sekreteri Guterres, Biden ile Putin görüşmesinde alınan kararlardan memnun
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, Cenevre'de dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan zirvede alınan kararlardan memnuniyetini dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres, Cenevre'de dün ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan zirvede alınan kararlardan memnuniyetini dile getirdi.

BM Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, Biden-Putin zirvesinin ardından yayınlanan Stratejik İstikrar Ortak Bildirisini, özellikle nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği ilkesine bağlılıklarının yeniden teyit edilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya ve ABD'nin entegre bir ikili Stratejik İstikrar Diyaloğuna girişme niyetinden memnuniyet duyulduğu kaydedilerek, "Genel Sekreter, bunun, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerinin boyutlarının daha da küçültülmesi de dahil olmak üzere, somut silah kontrol önlemlerine yol açacağını umuyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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