BM Genel Sekreteri Guterres: 'Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen " Afganistan'daki İnsani Durum" konulu uluslararası konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldıklarını bildirdi.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde Afganistan konferansı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

"Bu konferans, Afganistan halkıyla dayanışma konusunda beklentilerimi tam olarak karşıladı." diyen Guterres, konferansa sadece hükümetlerden değil, sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşlardan çok büyük katılım olduğunu aktardı.

Guterres, yarısı bakanlar seviyesinde olmak üzere BM üyesi 96 ülkeden konferansa katılım sağlandığını, ayrıca 33 uluslararası ve bölgesel kuruluş ile 22 uluslararası STK'nin konferansa iştirak ettiğini belirtti.

Konferansta uluslararası toplumun Afgan halkı için insani yardım mekanizmasının harekete geçirilmesi için verdiği çabadan memnuniyet duyduğunu dile getiren Guterres, ayrıca 1,1 milyardan fazla bağış sözü aldıklarını söyledi.

"Taliban BM'ye yazılı güvence verdi"

Guterres, bağışlara ilişkin tam rakamın bugün sona erecek konferansın ardından ortaya çıkacağını belirtti.

Afganistan halkının büyük bir insani felaket yaşadığına dikkati çeken Guterres, Afganistan ekonomisinin çökmesi durumunda insani yardımların ülkeyi tek başına kurtarmayacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Taliban'ın insani yardımlar konusunda kendilerine yazılı güvence verdiği bilgisini paylaşarak şöyle konuştu:

"Taliban, yalnızca bölgenin tamamına erişimimizi garanti etmekle kalmayıp, aynı zamanda güvenli olmayan bölgelere ulaşan BM konvoylarına güvenlik sağlamayı taahhüt etti. Bu nedenle personelimizin güvenliği ile ilgili temel endişemiz dikkate alındı ve biraz cesaretlendirdiler."

Guterres, bugün başlayan konferansın açılışındaki konuşmasında uluslararası topluma çağrı yaparak, Afganistan'da 2021'in kalan kısmında yaklaşık 11 milyon kişiye insani yardım için 606 milyon dolar yardım talebinde bulunmuştu.

38 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da 38 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM yetkilileri, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.

5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.