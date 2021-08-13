BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında...
BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük