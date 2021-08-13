BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında...
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BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında...

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun 'kontrolden çıktığı' uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
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BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında... - Haberler
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