BM Genel Sekreteri Guterres: "Abd'nin Yumuşak Gücü Azalıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta ABD ile ilgili açıklamalarda bulundu. "ABD'nin yumuşak gücünün şu anda azaldığını düşünüyorum" diyen Guterres, bu durumun tehlikeli olduğun belirterek, "Çünkü, dünyadaki sorunların çoğunu Amerika olmadan çözmenin hiçbir yolu yok" ifadesini kullandı.

ABD'nin günümüzde ticari ilişkiler ve diğer ilişkiler gibi farklı alanlarda çatışmalara dahil olduğunun altını çizen Guterres, daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir faktör olan Amerikan toplum yapısının çekiciliğinin bugün daha az belirgin olduğunu ifade etti.

Suriye konusu

Guterres, Suriye'deki savaşa "süper güçlerin" dahil olduğunu ifade ederek, "Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Katar gibi bölgesel aktörler var. Terörist gruplar ve çeşitli Suriye hareketleri var" dedi. Guterres, "Yapbozun parçalarını bir araya getirmek oldukça zor ve bu barışı sağlamayı daha da zorlaştırıyor" diye konuştu. - NEW YORK