BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak - Haberler
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BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Tatar ve Anastasiadis Guterres ile BM Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, üçlü görüşme öncesi ise bugün Guterres ile bir araya gelecek.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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Haber: BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak - Haberler
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