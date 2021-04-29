BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek
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BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek

BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'ya ziyaret edecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'ya ziyaret edecek.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, gazetecilere gündemi Guterres'in 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edeceğini ziyarette Ukrayna, Suriye, Libya ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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