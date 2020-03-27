BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı - Haber
Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Politika

BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı

20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanarak dünya ülkelerine korona virüsüyle ortak mücadele çağrısında bulundu.

27.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:09
BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı

G-20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanarak dünya ülkelerine korona virüsüyle ortak mücadele çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G-20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Genel Sekreter Antonio Guterres'in zirvede dile getirdiği konulara ilişkin yayınlanan resmi açıklamada, "Sayın Genel Sekreter virüse karşı savaşı kazanmak için zor durumdaki ülkelerle dayanışma içinde olunması amacıyla harekete geçilmesini istemiştir" sözleri kullanıldı.

Açıklamada G-20 liderlerine hitap eden Genel Sekreterin, "Bir virüse karşı savaş veriyoruz ancak kazanamıyoruz. Bu savaşı kazanmak için bir savaş planına ihtiyacımız var. Bunun için en temel ihtiyaç dayanışmadır. Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bu dayanışma hem G-20 üyeleri arasında hem de diğer virüs mağduru ülkeler arasında olmalıdır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Açıklamada BM Genel Sekreterinin G-20 zirvesinde virüsün yayılmasının hızlı bir şekilde engellenmesi için başarılı bir mücadelenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğinde ve G-20 ülkelerinin koordinasyonunda mümkün olabileceğini belirttiği, tüm ülkelerin sistematik olarak testler yapması gerektiğine dikkat çektiği ve gelişmekte olan ülkelerle gerekli tecrübe paylaşımının da yapılmasına vurgu yaptığı da ifade edildi. Açıklamada Genel Sekreterin, zor durumda olan ve yaptırım altındaki ülkelere yönelik yaptırımların da kaldırılması çağrısında bulunduğu, bu ülkelerin ihtiyacı olan desteğin kendilerine bir an evvel ulaştırılması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Guterres'in zirvede, "Şimdi sahada daha istikrarlı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomi için çalışma zamanı" diyerek BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma planına atıf yaptığı da aktarıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haber
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haber
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi Haber
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haber
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Sıla Basketbolcu Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Yılmaz Vural Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Kadın Polis Milli
Şu an buradasınız: BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:08:14. #1.15#
title