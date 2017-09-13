BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara Yönelik Şiddetin "Kabul...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.