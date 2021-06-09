BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11-13 Haziran'da İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11-13 Haziran'da İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in, İngiltere'de Cornwall'da katılacağı zirvede liderlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için küresel aşı planı oluşturulmasını ve virüse karşı aşı üretiminin iki katına çıkarılmasını isteyeceğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in G7 ülkeleri liderlerine ayrıca iklim değişikliği konusunda daha somut taahhütlerde bulunmaları ve iklim finansmanını artırmaları çağrısı yapacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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