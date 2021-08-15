BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile... - Haberler
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