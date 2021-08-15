BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.