BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere...
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere... - Haberler
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