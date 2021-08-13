BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumun kontrolden çıktığını belirterek, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakerelere dönmesi için çağrıda bulundu. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı