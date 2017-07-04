BM Genel Sekreter Yardımcısı O'brien Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Suriye'ye düzenli yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Sene başından bu yana 2,3 milyon kadar kişiye insani yardım ulaştırıldı. Önceki yıl bu rakam 5 milyon civarındaydı." dedi.



O'Brien, Gaziantep'teki BM binasında düzenlenen basın toplantısında, yeniden Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Suriye'deki iç savaşa bağlı olarak sahada bazı değişikliklerin meydana geldiğini anlatan O'Brien, temaslar kapsamında, bu değişikliklere cevap verebilecek çalışmaları hayata geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı.





Gaziantep'te güçlü bir ekiplerinin olduğunu belirten O'Brien, gerekli donanımı sağlayıp çalışmaların sorunsuz ilerlemesini hedeflediklerini kaydetti.



Bir gazetecinin "Suriye'de bu yıl ne kadarlık insani yardım yapılmasının planlandığını" sorması üzerine O'Brien, şöyle konuştu:



"Suriye'ye düzenli olarak yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Sene başından bu yana 2,3 milyon kadar kişiye insani yardım ulaştırıldı. Önceki yıl bu rakam 5 milyon civarındaydı. Bu rakamların çoğu, sınır ötesinde yardım kuruluşları sayesinde sahada gerçekleştirildi. İmkanlar ve ihtiyaçlar ölçüsünde bu yardımları bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu noktada aslında üzerimize bir görev daha düşüyor. İnsani yardımların ulaştırılmasında sahadaki insanların hayati tehlikeleri konusu da çok önemli. Bu anlamda geçen yıl 66 kişi hayatını kaybetti. Bunlar insani yardım personeliydi. Onları da gündeme getirmemiz lazım. Çünkü onlar olmadan insani yardımları ulaştırmak pek mümkün değil."



- Rakka'daki sivillerin durumu



O'Brien, 'Rakka'daki sivillerin zarar görmesi" ile ilgili soru üzerine, bölgede çatışmalardan dolayı yerlerinden edilenlere ellerinden geldiğince yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini vurguladı.



Sivil halkın güvenli yere götürülmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten O'Brien, "Biz de bu anlamda sivillerin en güvenli şekilde korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz.



Mültecilerin korunması için neler yapılması gerek, bunları artık daha güçlü bir sesle düşünmemiz lazım. Çünkü mültecilerin öncelikle güvenliğinin korunması, temel ihtiyaçlarının sağlanması ve zamanı geldiğinde kendi istekleriyle evlerine dönmesini sağlamak hepimizin ortak görevidir." dedi.



O'Brien, Rakka'da sivillerin korunması gerektiğine işaret ederek, "Rakka'da bu yıl içinde yaklaşık 185 bin Suriyeli yerinden edilmiş durumda. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için sınır ötesi ve komşu ülkelerden gerekli çalışmalar yapılıyor. Haseke'ye doğru gittikçe ihtiyaçlarda da değişiklik oluyor. O yüzden hem sahada hem de strateji anlamında herkes farklı projeler üzerinde çalışmalı." ifadelerini kullandı.