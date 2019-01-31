BM Genel Sekreter Yardımcısı Egger Kilis'te

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, "Kilis'te iyi bir fikirle, biraz teknik destekle ve biraz başlangıç sermayesiyle ne kadar büyük işler başarılacağının çok güzel bir örneğini görüyoruz." dedi.

Egger ve beraberindeki heyet, BM tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere geldikleri kentte ilk olarak Kocabeyli Köyü Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği iş birliğiyle kurulan tesisi ziyaret etti.

Organik zeytinyağı tesisini gezen ve Birlik Başkanı Hüseyin Polat'tan bilgi alan heyet, daha sonra tesisin karşısındaki zeytinliğe fidan dikti.

Egger, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Kalkınma Programının projelerinin daha verimli ve etkin üretim imkanı sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Amaçlarının yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin artırılmasını, enerji verimliliğini ve bu yolla bölgedeki verimliliğin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi olduğunu ifade eden Egger, "Kilis'te iyi bir fikirle, biraz teknik destekle ve biraz başlangıç sermayesiyle ne kadar büyük işler başarılacağının çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bu nedenle bu bölgeye geldiğim için ve bu projeyi yerinde gördüğüm için çok mutluyum çünkü gerçekten başarılı ve bölge için çok güzel bir proje." diye konuştu.

Egger, fabrikanın çalışmasına katkıda bulunan herkesi tebrik etti.

Tesisteki temaslarını tamamlayan heyet, daha sondan BM iş birliğiyle kurulan Kilis Belediyesi serasına geçti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat tarafından karşılanan heyettekiler, seralarda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA