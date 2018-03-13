BM Genel Sekreter Guterres: "Suriye'de Ateşkes Kararına Rağmen Doğu Guta'da Çatışma Yoğunlaştı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de 30 günlük bir ateşkes kararı alma talebine rağmen, Doğu Guta'da çatışmanın yoğunlaştığını bildirdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres, 30 günlük ateşkesle birlikte hasta ve yaralıları tahliye etme, kuşatmayı kaldırma, insani yardım eylemlerini hızlandırma ve sivilleri koruma çağrısını yineledi. Guterres, 24 Şubat'ta 15 üyeden oluşan heyetin 2401 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasına dair karar aldığını belirterek, "Tarihi medeniyeti ve çeşitliliğin zenginliğiyle tanınan Suriye'nin iç ve dış kanamaması sürüyor" dedi.

BM verilerine göre, çatışmalar nedeniyle 6 milyondan fazla Suriyeli mülteci olduğunu belirten Guterres, "Halen daha insani yardım bekleyen 13 milyondan fazla insan bulunuyor. Ne acıdır ki, 2017 yılında savaş başladığından beri başka bir yıldan daha fazla çocuk öldürüldü" ifadelerine yer verdi.

Güvenlik Konseyi'nin direktiflerinin hiçbirinin uygulanmadığını vurgulayan Guterres, "İnsani yardım ve hizmetlerin sağlanması sürdürülemedi. Hiçbir kuşatma kaldırılmadı. Bundan dolayı hasta ve yaralılara müdahale edilememektedir." şeklinde konuştu.

Guterres, Deyri Zor ve Duma gibi bazı kentlerde ise çatışma yoğunluğunun azaldığına dikkat çekti. - NEW YORK