BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
11.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:26
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, New York'ta koronavirüs vakalarının 163'e ulaşması ile bugün itibariyle BM Genel Merkezi'nin tüm ziyaretçi girişlerine kapatılacağını duyurdu.
Koronavirüse karşı önlem kapsamında Genel Sekreterlik'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.
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Kaynak: AA
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