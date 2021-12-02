BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı - Haberler
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BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi binası dışında paniğe neden olan silahlı şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi binası dışında paniğe neden olan silahlı şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentinde yer alan BM Genel Merkezi binası dışında bir şüpheli elindeki pompalı tüfekle paniğe neden olmuştu. BM Genel Merkezi tecrit altına almış, binanın bulunduğu bölgede polis tarafından güvenlik kordonu oluşturulmuştu. Polisin uzun uğraşları sonucu 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen silahlı şahıs gözaltına alındı. New York Polis Departmanı (NYPD) Sözcüsü ise, "Şu anda halka yönelik hiçbir tehdit yoktur" dedi.

Olayla ilgili açıklama yapan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu kişinin bir personel veya eski personel üyesi olduğuna veya herhangi bir şekilde BM ile bağlantılı olduğuna dair hiçbir gösterge yok" ifadelerini kullanarak, binanın bir girişinin yeniden açıldığını ve BM'deki tam kapanmanın kısmen hafifletildiğini aktardı.

Öte yandan olay yerinden kaydedilen görüntülerde, şüphelinin elindeki tüfeği sık sık kendi kafasına doğrulttuğu görüldü. - NEW YORK

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

BM Genel Merkezi binası dışındaki silahlı şahıs gözaltına alındı

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