BM Genel Kurulunda Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kutlandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin halkının haklarının sürekli ihlal edilmesi ve İsrail'in yasadışı yerleşim birimlerini genişletmesinin iki devletli çözümü riske attığı mesajı verdi.

BM Genel Kurulu, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla toplandı.

BM Genel Sekreteri Atonio Guterres, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" mesajında, Filistin halkının haklarının sürekli ihlal edilmesi ve İsrail'in yasadışı yerleşim birimlerini genişletmesinin iki devletli çözümü riske attığına dikkati çekti.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid ise, BM kararlarına, harcanan enerjiye ve yıllardır süren müzakerelere rağmen İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunamadığını, Filistin halkının devlet olmaktan yoksun bırakıldığı ve yoksulluk döngüsüne sıkışıp kaldığını söyledi.

Filistin halkının yanında yer almaya ve haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Shadid, uluslararası topluma da iki devletli çözüm vizyonunu gerçeğe dönüştürme çağrısı yaptı.

Fiistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise uluslararası topluma, "Dünya yeni bir Apartheid'ı tolere edecek mi?" sorusunu yönelterek, Filistin halkının, duvarların, ablukaların, ırk ayrımcılığının, baskının, nefretin ve sömürgeciliğin olduğu bir geleceği kabul etmeyeceğini söyledi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay da BM Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında, İsrail'in Filistin'e yönelik asimetrik güç kullanımının inkar edilemeyeceğine dikkati çekti.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin, tutuklamaların, ibadet edenlerin hedef alınmasının "insanlığa karşı suç" olduğunu söyleyen Yusufzay, Filistin halkının haklarının korunması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard da video mesajında, Filistin halkının nesiller boyunca insan hakları kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, Filistin halkının haklarının koruması için uluslararası topluma dayanışma çağrısında bulundu.

New York'ta BM Genel Merkezi'nin karşısında toplanan bir grup Ortodoks Yahudisi de ellerinde Filistin bayraklarıyla Filistin'e dayanışma mesajı gönderdi.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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