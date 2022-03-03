BM Genel Kurulu'ndan Rusya'yı Kınayan Karara Onay - Haberler

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BM Genel Kurulu'ndan Rusya'yı Kınayan Karara Onay

DailyMotion.com - Güncel
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti.

Karar tasarısı için yapılan oylamada BM'ye üye 193 ülkeden 181'i oy kullandı. 141 ülke evet, 5 ülke ret oyu kulanırken 35 ülke çekimser kaldı. Rusya'nın Ukrayna saldırısını kınayan tasarıda Moskova'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesi isteniyor.

Oturum BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısıyla acil düzenlenmişti. BM Güvenlik Konseyi, Genel Kurul'u en son 1982 yılında bir acil oturum için toplamıştı.

Türkiye tasarıya "evet" diyen ülkeler arasında yer aldı.

DailyMotion.com - Güncel

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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