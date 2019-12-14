BM Genel Kurulu'nda UNRWA'nın faaliyetlerinin uzatılması kararı onaylandı
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışmaları, oluşan büyük maddi açığa rağmen 3 sene uzatıldı
14.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:17
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) çalışmaları, oluşan büyük maddi açığa rağmen 3 sene uzatıldı.
BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 169 ülke lehte karar verirken, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ret oyu kullandı. Dokuz ülkeyse oylamaya katılmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com