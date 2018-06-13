BM Genel Kurulu'nda Kritik Filistin Tasarısı

Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) taşınan, "Filistinli sivillere uluslararası koruma" sağlanmasını öngören karar tasarısı, bugün BM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), daimi üyelerden ABD'nin "veto" yetkisini kullanarak geri çevirdiği tasarı, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Türkiye saati ile 22: 00'da görüşülecek.

Hiçbir üye ülkenin veto yetkisi bulunmayan 193 üyeli Genel Kurul'da alınacak kararın yaptırım yetkisi bulunmuyor; ancak, uluslararası toplumun görüşünü yansıtmakla kalyor.

Filistin'in BM Daimi temsilcisi Riyad Mansour, Filistinlilere karşı koruma öngören karar tasarısının Genel Kurul'da kabul edilmesi için ABD ve İsrail dışında kalan 191 ülkenin temsilcileriyle görüştüğünü ve tasarının geçeceğini umduğunu söylüyor.

Tasarı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "İsrail işgali altındaki Filistin'de sivil halkın güvenliğini, korunmasını ve refahını sağlamanın yollarını ve araçlarını, uluslararası koruma mekanizmalarını harekete geçirmek için önerilerini" 60 gün içinde bildirmesini de kapsıyor.

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ile Etiyopya çekinser kalmıştı.

Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden tasarıyı veto eden ABD, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuş, bu tasarı da gerekli 9 oy alamadığı için kabul edilmemişti. ABD'nin sunduğu tasarıya, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke de çekinser kalmıştı. - York