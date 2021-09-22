BM Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı'nın korona testi pozitif çıktı
ABD'de BM 76. Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın testi pozitif çıktı.
NEW YORK (İHA) - ABD'de BM 76. Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın testi pozitif çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 76. Genel Kurulu'nda katılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Hükümetten yapılan açıklamada Queiroga'nın durumunun iyi olduğu ve New York'ta karantinada kalacağı kaydedildi. Queiroga'nın, BM binasındaki temasları süresince maske takmayı ihmal etmediği aktarılırken, Bolsonaro'ya eşlik eden heyetin geri kalanının PCR testinin negatif çıktığı bildirildi.
Bolsonaro, aşı karşıtlığı ile biliniyor.
Brezilya'da salgının başından bu yana 21 milyon 247 bin 94 korona virüs akası tespit edilirken, 591 bin 518 kişi de salgında hayatını kaybetmişti. - BRASILIA
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.