BM Genel Kurulu Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanlığına tecrübeli Türk Diplomat Volkan Bozkır Seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanlığına tecrübeli Türk Diplomat Volkan Bozkır Seçildi. Halen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüten Bozkır'ın BM Genel Kuruluna başkan seçilmesi dünya basınında flaş haber olarak geçildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlık seçimlerine geçtiğimiz Eylül ayında adaylığı açıklanan Volkan Bozkır, BM bünyesinde bugün yapılan oylamalar sonucu BM Genel Kurulu'nun 75. Başkanlığına seçildi. Eylül 2020 itibariyle göreve başlayacak olan Büyükelçi Volkan Bozkır, bu görevi Eylül 2021 tarihine kadar sürdürecek.

Volkan Bozkır'ın aday olduğu BM 75. Genel Kurulu başkanlık seçiminde 192 ülke oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Bozkır 178 ülkenin oyunu alarak başkan seçildi. Oylamada 11 ülke çekimser oy verirken 3 ülkenin oyu geçersiz sayıldı.

Dış politika alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en tecrübeli diplomatlar arasında yer alan Büyükelçi Volkan Bozkır daha önce AB Bakanı ve Baş müzakereci görevini üstlenmişti. Bozkır halen TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı görevini yürütüyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA